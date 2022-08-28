FT: ЕС намерен приостановить упрощенный визовый режим с РФ

Министры иностранных дел стран-членов ЕС намерены на следующей неделе приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщает Новое время.

Как пишет издание Financial Times, такое решение министры планируют принять во время двухдневной встречи в Праге (Чехия), которая начнется во вторник, 30 августа. Об этом Financial Times сообщили три официальных лица, участвующих в переговорах.

Соглашение, которое хотят упразднить в ЕС, предусматривает упрощение на основе взаимности выдачи виз для пребывания на срок не более 90 дней гражданам Российской Федерации в ЕС и граждан стран Европейского союза в РФ.

"Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо" , — сказал участвовавший в переговорах высокопоставленный чиновник ЕС.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и это требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима" , — сказал он, добавив, что до конца года могут быть введены более глубокие изменения.

То есть ЕС намерен отменить упрощенный порядок предоставления виз россиянам. Как пишет FT, такое решение позволит сократить количество разрешений на путешествия россиянам на фоне поиска компромисса между восточными странами-членами ЕС, которые угрожали в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов и требовали полного запрета на выдачу виз россиянам, и Германией и Францией и некоторыми другими странами Западной Европы, выступавшими против этого.