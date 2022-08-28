Минобороны Турции: из украинских портов вышли еще шесть судов с зерном

В рамках "зернового соглашения" из портов Одесской области вышли еще шесть судов с украинской агропродукцией, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2022

"По состоянию на утро из украинских портов вышли еще 6 судов с зерном" , – говорится в сообщении.

В настоящее время идет загрузка судов зерном в украинских портах под контролем Совместного координационного центра.

В рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов вышли 44 судна, которые вывезли более 1 млн тонн агропродукции в 15 стран мира.