Разведка: РФ намерена мобилизовать 90 тысяч военнослужащих

Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военных для войны в Украине, сообщает Новое время.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого „Боевого армейского резерва страны“ ( БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства" , - сказал он.

Скибицкий также подчеркнул, что сейчас у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.