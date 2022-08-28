За прошлые сутки к украинским портам на Дунае прошло рекордное количество судов

За 27 августа в направлении украинских портов на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В частности, через устье Быстрое с Черного моря в Дунай прошло семь судов, а через румынский канал Сулина – еще четыре сухогруза. С марта через дунайские порты удалось экспортировать более 4 млн тонн зерна — больше, чем всеми другими видами транспорта.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что после модернизации портов на Дунае их мощность можно увеличить до 25 млн тонн грузов в год.

В начале июля устье Быстрое судового хода Дунай — Черное море стало доступно для прохода судов, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными Силами Украины острова Змеиный. До этого проход в украинские порты на Дунае был возможен исключительно через канал Сулина, проходящий по территории Румынии.