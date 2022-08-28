Новый рекорд: в Ровно 115 гитаристов исполнили "Ой, у лузі червона калина"

В центре Ровно 115 гитаристов установили рекорд Украины, исполнив Гимн Сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", который сейчас стал музыкальным символом сопротивления российским оккупантам, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом 28 августа передали в общественной организации "Рівне Разом".

Событие было зафиксировано представители Книги рекордов Украины.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что среди музыкантов, принявших участие в инициативе, есть гитаристы самых разных возрастов, в том числе и маленькие дети.

"Есть новый рекорд Украины! Ровно. 28 августа. День города. 15:15! Исполнение песни "Червона калина" под аккомпанемент 115 гитаристов! Такого еще Украина не видела!" - подписан ролик.

Зазвучало это уже всемирно известное произведение под аккомпанемент 115 гитар на ровенском Майдане Незалежности в День города, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа.

Так, в 2022-м дата выпала на 28-е число, а празднует Ровно свой официальный 739 "день рождения" - первое упоминание о городе в летописях относится к 1283 году. При этом стоит отметить, что археологические находки на территории, где раскинулось Ровно, доказывают, что люди проживали тут еще во времена медного века (IV - III тысячелетия до н.э.).