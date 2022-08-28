В Киеве и области чувствуется запах гари
В Киеве и области чувствуется устойчивый запах гари. Сотрудники ГСЧС работают над выяснением причины сильного задымления, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"В Киеве нет такого сильного пожара, который мог бы вызвать такой смог. Управление ГСЧС в Киевской области также пока не может назвать причину задымления. Планируем поднять дрон, чтобы установить причину смога", - подчеркнула пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.
По словам очевидцев, запах гари постепенно распространяется с севера области и накрывает Киев.
Обновлено (18:26)
По информации КГГА, в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. На месте работает экипаж ГУ ГСЧС Украины.