В Киеве и области чувствуется запах гари

В Киеве и области чувствуется устойчивый запах гари. Сотрудники ГСЧС работают над выяснением причины сильного задымления, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"В Киеве нет такого сильного пожара, который мог бы вызвать такой смог. Управление ГСЧС в Киевской области также пока не может назвать причину задымления. Планируем поднять дрон, чтобы установить причину смога" , - подчеркнула пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.﻿

Автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве также фиксирует сильное загрязнение. Индекс качества воздуха (CAQI) в столице варьируется от плохого до очень плохого со значениями от 59 до 83 пунктов.

По словам очевидцев, запах гари постепенно распространяется с севера области и накрывает Киев.

Обновлено (18:26)

По информации КГГА, в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. На месте работает экипаж ГУ ГСЧС Украины.