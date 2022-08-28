Возле Тернополя сошли с рельсов вагоны. Ряд поездов задержится

В Тернопольской области на участке Подволочиск - Максимовка сошли с рельсов грузовые вагоны. В результате задержатся несколько пассажирских поездов, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Сообщается, что из-за аварии меняются маршруты и ожидается задержка следующих поездов:

№706 Перемышль - Киев (будет направляться через Здолбунов);

№120 Львов - Запорожье (разворачивается на Красное);

№55 Киев - Ясиня.

Изменения будут и в графике пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.