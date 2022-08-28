Боррель не поддерживает создание армии ЕС

Нет необходимости создания единой армии Европейского союза. Странам ЕС следует больше координироваться и инвестировать в безопасность.﻿ Об этом, со ссылкой на интервью высокого представителя ЕС Жозепа Борреля Kronen Zeitung, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Ни одна из 27 армий не может быть заменена единой европейской силой. Нам только нужно объединить наши силы и лучше координироваться и инвестировать в безопасность" , - сказал он.

Боррель отметил, что Евросоюз тратит на оборону столько же, сколько Китай, и в четыре раза больше РФ. Но в связи с долговым кризисом и разоружением не может ответить на нынешние вызовы.

"Ключевое слово - эффективность. Иначе это расточение денег" , - сказал он.

По мнению Борреля, ЕС можно назвать "сверхдержавой" с экономической и моральной точки зрения, но не с военной.