Похолодание и дожди. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

В ближайшую рабочую неделю ожидаются дожди и серьезное похолодание. Осень напомнит о себе в первые же дни сентября, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Понедельник, 29 августа

На половине территории Украины ожидаются дожди с грозами. Осадки накроют Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Тернополь, Житомир, Ровно, Луцк. Здесь, естественно будет холоднее, но не значительно, чем на остальной территории. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах - +14…+18, днем - +27…+33. На остальной территории - без осадков с температурой днем +31…+34, ночью - +16…+19. Жарче всего будет в Запорожье - до +34.

Вторник, 30 августа

Осадки с грозами перекочует ближе к центру и зацепят не только Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, но и Винницу, Черкассы, Кропивницкий, Николаев, Одессу. В дождливых регионах будет чуть холоднее - +23…+27, ночью - +13…+17. На всей остальной территории - без осадков. Температурный режим останется в тех же пределах, что и днем ранее. В Запорожье снова будет жарко до +34.

Среда, 31 августа

Дождь с грозами переберется на большую часть территории Украины, захватив Днепр, Полтаву, Николаев и Херсон, при этом оставит в покое Львов, Луцк и Ровно. Опять же на западе будет холоднее, чем в других регионах, а Запорожье будет бить температурный рекорд с +34 третий день подряд.

Четверг, 1 сентября

Дождь будет лить по всей Украине. Небольшой дождь будет наблюдаться на западе - во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и Львове, в Полтаве и в Сумах, грозы присоединяться к осадкам на юге - Крым, Херсон, Николаев, Одесса и на востоке – Луганск, Донецк, Харьков. Не обойдут осадки и Запорожье, здесь также ожидается дождь с грозой. Максимальная температура днем достигнет +29, местами до +21. Ночью - в пределах +11…+17 в зависимости от региона.

Пятница, 2 сентября

Будет солнечно практически на всей территории, кроме Николаева, Винницы и Одессы, где дождь с грозами ожидается на целый день. Ночью похолодает еще больше - + 7…+12, днем - +17…+24 в зависимости от региона.