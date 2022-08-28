Облсовет: оккупанты вечером обстреляли Никополь

Российские военные вечером 28 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб. Об этом заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Сообщается, что погибла женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших.

Кроме того, в результате обстрела полностью разрушен один жилой дом.

Обстрелы Никополя

Ранее в результате обстрела Никополя 27 августа было повреждено несколько зданий. Власти заявляют, что пострадавших нет.

Также стало известно, что ВСУ уничтожили технику, которая использовалась для обстрелов Никополя и Марганца.