Госдеп США: Россия не признает высокий риск радиационного загрязнения на ЗАЭС
Соединенные Штаты заявили, что Россия не хочет признавать серьезный риск радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС, добавив, что именно по этой причине она заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Только Российская Федерация решила заблокировать принятие итогового документа по завершении Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия не признает радиационные риски вокруг Запорожской АЭС", — говорится в сообщении Госдепартамента США.