Крупнейший военный корабль Великобритании потерпел крушение, - Sky News

Издание Sky News утверждает, что авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince Of Wales потерпел существенной технической неисправности вскоре после отплытия в Соединенные Штаты, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Британские журналисты отмечают, что по неподтвержденным данным, у крупнейшего корабля страны произошло повреждение гребного вала правого борта.

Сейчас авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, который полностью начал работать только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт.

"HMS Prince of Wales остается в зоне учений на южном побережье, пока продолжается расследование новой механической проблемы" , - сказал представитель Королевского флота.

В Sky News сообщили, что крупнейший корабль Великобритании 27 августа отправился из британского Портсмута в рамках миссии по отработке "операций с использованием самолетов-невидимок и БПЛА у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне".

Он должен был посетить Нью-Йорк и Галифакс со скоростными реактивными самолетами F-35 и беспилотными летательными аппаратами.