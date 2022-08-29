ISW: РФ использует стратегию Ирана, чтобы отсрочить визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Американский Институт исследования войны (ISW) утверждает, что Россия начала реализовывать стратегии, аналогичные стратегиям Ирана, пытаясь, вероятно, отсрочить миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, сообщает Украинская правда.

27 августа издание New York Times сообщило, что МАГАТЭ собрало миссию в составе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов из "в основном нейтральных стран" для посещения ЗАЭС для наблюдения на неделе. Список, в частности, исключает Соединенные Штаты и Великобританию, которых Россия считает несправедливо пристрастными.

ISW пишет, что манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ.

По данным NYT, в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которых Украина считает дружественными, но также представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с Москвой. Другие члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.