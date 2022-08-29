Жара держится, но местами грозы и дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня погода будет жаркой, днем до +33 градусов. Впрочем, в некоторых областях ожидаются грозы и дожди, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +15 +18, днем +29 +33 градуса;

на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +25 +29;

в восточных областях ночью +16 +19, днем +30 +33 градуса;

на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +31 +34;

в центральных областях ночью +15 +18, днем +30 +33 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а ночью +24 +26.