Разведка Британии: Шойгу в немилости у Путина из-за нехватки прогресса в войне

Британская разведка в своём ежедневном обзоре рассказала о проблемах у министра обороны РФ Сергея Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя оказался в немилости у президента Владимира Путина, сообщает Украинская правда.

В частности, разведка вспоминает недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.

Как утверждают в Минобороны Британии, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.

"Вероятно, Шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций" , - говорится в обзоре.

Как сообщалось, разведка Британии называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жестом доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.