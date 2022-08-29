Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 47 100 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1947 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1060 (+10) ед,
- РСЗО - 279 (+5) ед,
- средств ПВО - 149 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 203 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
- крылатых ракет – 196 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,
- специальной техники – 101 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.