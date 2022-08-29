Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 47 100 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 1947 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12) ед,

артиллерийских систем – 1060 (+10) ед,

РСЗО - 279 (+5) ед,

средств ПВО - 149 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 203 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),

крылатых ракет – 196 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,

специальной техники – 101 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.