Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 47 100 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1947 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1060 (+10) ед,
  • РСЗО - 279 (+5) ед,
  • средств ПВО - 149 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 203 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
  • крылатых ракет – 196 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17) ед,
  • специальной техники – 101 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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