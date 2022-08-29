Регионы: войска РФ обстреляли Харьков и Николаев

Ночью на 29 августа по позициям Вооруженных сил на Бахмутском направлении нанесен ракетный удар, а в Херсоне раздавались мощные взрывы. Об этом, со ссылкой на сводку глав ОВА, сообщает Украинская правда.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

Ровенская область: в результате вчерашних вечерних ракетных ударов в г. Сарны жертв нет. Уровень ущерба устанавливается. На месте происшествия завершили работу спасатели, сотрудники полиции, СБУ, прокуратуры. Удары были нанесены по объекту военной инфраструктуры.

В Днепропетровской области враг обстрелял три района — Никопольский, Синельниковский, Днепровский. В Никопольском под огонь попали Никополь, Марганец и Красногригорьевская громада. В Никополе 2600 человек остались без света. В Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм и линии электропередач. В Марганце масштабы разрушений выясняются. Всюду, предварительно, обошлось без пострадавших.

Вчера вечером из-за обстрела Никополя один человек погиб, пятеро ранены. Четверо из раненых в больнице. Один в тяжелом состоянии. В Синельниковский и Днепровский районы утром прилетели российские ракеты. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется.

Харьковщина: вчера вечером – обстрел центра Харькова (Киевский район). Частично разрушено 3-этажное здание. Без пострадавших. Утром обстрел Киевского района, вероятно, кассетными снарядами. Повреждены частные дома. Предварительно один человек пострадал.

Луганщина: ночью по позициям наших защитников на Бахмутском направлении нанесен ракетный удар. 7 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В четырех случаях они использовали установки залпового огня. Шесть раз открывали минометный огонь. Однажды враг применил танк.

Донетчина: ночью удар по Славянску и Константиновке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В сутки по области — 8 погибших, 7 раненых. Были обстреляны Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Николаевка, с.Петровка, с.Тетяновка.

Повреждена многоэтажка, 17 частных жилых домов, два цеха ЧАО "АКХЗ", хозяйственная постройка. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: вчера вечером по промышленной инфраструктуре города Николаев враг ударил с РСЗО "Ураган". Пострадавших нет. Вчера также в результате вражеского обстрела пгт Первомайское частично разрушены жилые дома. Пострадавших нет. В результате вчерашних обстрелов Шевченковской громады в поселке Любомировка один человек погиб, в с. Котляру один человек получил тяжелые ранения. Разрушены и повреждены жилые дома.

Ночью – артиллерийские обстрелы с. Котлярово. Попадание в два жилых дома, хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется. Вчера вечером враг наносил удары по г. Очаков Очаковской громады. Попадание преимущественно по территории аквазоны. Пострадавших нет. Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. Так, вчера вечером было обстреляно пгт Березнеговатое. Сегодня утром – село Высунск. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших отсутствует.

За прошедшие сутки — обстрелы Широковской громады. Ночью обстрелы подверглись с. Красная Долина. Повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Также были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет. Утром продолжаются обстрелы Широковской общины. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Херсонщина: ночью в Херсоне были громкие взрывы. Также взрывы, авиация и автоматные обстрелы наблюдались в течение прошедшего дня в Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли точные удары по трем пунктам управления российской армии в Херсоне, Дарьевке и по пункту 35-й армии РФ в Новой Каховке. Под вечер раздались взрывы и возле Олешкок в районе г. Конка.

Продолжаются тяжелые боевые действия на Бериславщине. Несмотря на большое давление и опасность, жители области продолжают выражать свою проукраинскую позицию. В частности, херсонцы вместе с активистами "Желтой Ленты" продолжают маркировать здания, которые оккупационные власти и военные РФ используют в своих целях. Также в Херсоне становится больше патриотических призывов и украинской символики.