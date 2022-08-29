МИД Эстонии: Еврокомиссии передали предложения по восьмому пакету санкций против РФ

Еврокомиссии уже передали предложения по восьмому пакету санкций против РФ. Об этом в интервью изданию Die Welt сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает УНН.

По его словам, они затрагивают сферу энергетики, торговлю и систему SWIFT.

На вопрос, когда ожидается восьмой пакет санкций, на фоне того, что страны Балтии и Польша лидируют в призывах к все более строгим мерам против россии, Рейнсалу заявил, что "по крайней мере, мы хотим этого поскорее".

"Мы уже предоставили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в системе SWIFT и включении в санкционный список еще большего количества людей и организаций. Предыдущие санкции работают, но их мало. До зимы нужно еще поднять цену для России, чтобы эта война поскорее закончилась" , - сказал глава МИД Эстонии.

Он также настаивает на замораживании виз для граждан россии, которые хотят путешествовать в ЕС.

"Морально неприемлем тот факт, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать отдыхать у нас, делать покупки или обходить санкции. Отметим, что речь идет не о нескольких тысячах человек. Гражданам России выдается около десяти миллионов шенгенских виз. Мы должны послать сигнал, что не только российские солдаты, но и российское общество несет ответственность. Их сдержанность позволяет совершать преступления на украинской земле" , - подчеркнул Рейнсалу.