Укрпочта выпустит новую марку "Пес Патрон"

Укрпочта 30 августа выпустит новую марку "Пес Патрон", посвященную четырехлапому саперу ГСЧС. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку "Пес Патрон". Но кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны" , - написал он.

Смелянский добавил, что планируется собрать более 1 млн. евро на машину для разминирования.