ОГ "Каховка": ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на Херсонщине
Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
"109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - утверждают в ОГ "Каховка".
Оперативная группировка также обнародовала видео, на котором якобы российский военный жалуется на то, что Вооруженные силы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.