ОГ "Каховка": ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на Херсонщине

Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео﻿, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

"109 полк ДНР отошел со сво﻿их позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя" , - утверждают в ОГ "Каховка".

Оперативная группировка также обнародовала видео, на котором якобы российский военный жалуется на то, что Вооруженные силы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.