Шольц поддерживает расширение ЕС и членство Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Карловом университете в Праге призвал к расширению Европейского союза, чтобы в итоге включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию, сообщает Украинская правда.

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы".

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что это отвечает интересам Европейского Союза.

"В наши дни снова возникает вопрос, где будет проходить будущая разделительная линия между этой свободной Европой и неоимперской автократией" , — добавил он.

Он также призвал страны ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".