Шольц предлагает поддержку в развитии украинской ПВО и артиллерии

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал идею о том, что Германия могла бы помогать Украине укреплять артиллерию и силы противовоздушной обороны в координации с другими западными союзниками, сообщает Украинская правда.

Шольц подчеркнул, что поддержка Украины должна быть постоянной и стабильной. Он сказал, что вместе с Нидерландами ФРГ уже инициировала распределение такой работы между всеми партнерами Украины.

"Например, Германия могла бы приоритетно заботиться о поддержке развития противовоздушной обороны и артиллерии ВСУ… Мы должны быстро договориться о такой системе скоординированной поддержки, и чтобы она была… надежной, и, главное, продолжалась столько, сколько необходимо.

Только стоимость нашего последнего пакета военной помощи – 600 млн евро. Наша цель – это современные ВСУ, всегда готовые защищать свою страну" , – отметил федеральный канцлер.

Шольц высказался за создание совместной с европейскими соседями системы противовоздушной обороны, отметив, что это сыграет на общую безопасность и будет дешевле и эффективнее, чем если каждая страна будет усиливать это направление отдельно для себя.