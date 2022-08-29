Обстрел Ровенщины: в Нацполиции рассказали о последствиях

В городе Сарны Ровенской области в результате вражеских обстрелов повреждено около 30 гражданских объектов, в частности, помещение больницы и высоковольтная линия электропередачи. Об этом сообщила Нацполиция.

Кроме того, в результате авиаудара произошло возгорание около гектара лесного массива. Сотрудники ГСЧС пожар локализовали и ликвидировали.

Взрывотехники и правоохранители на месте происшествия документируют последствия ракетных обстрелов.

По факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины открыто уголовное производство по статье 3 статьи 110 Уголовного кодекса.

Напомним, вчера, 28 августа, российская армия обстреляла Сарны в Ровенской области.