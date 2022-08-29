Власти сообщают о мощных взрывах в Николаеве и Херсоне

В Николаеве и временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, местное население призывают находиться в укрытиях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, Суспільне.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие".

Кроме того, в Херсоне слышны звуки взрывов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о плотном обстреле центра города:

"Есть еще выходы ракет. Не выходим из хранилища".

Ким сообщил, что оккупанты в Николаеве обстреливают жилые дома. По его словам, есть погибший прохожий и гражданские в домах.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в городе раздается сирена и слышны звуки взрывов.

Напомним: