Названа дата новой встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"
Вторая встреча Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября 2022 года, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает сайт командования ВВС США в Европе и Африке.
Сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин проведет личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
"Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающейся войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.
Что собой представляет формат "Рамштайн"
Встреча в данном формате представляет собой конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.
Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.
На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.
Напомним, предыдущая встреча союзников проходила в онлайн-формате, на ней было объявлено о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS и других вооружений.