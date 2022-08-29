Депутат: оккупанты бегут с вещами из села Томарино Херсонской области

В связи с контрнаступления ВСУ сразу по нескольким направлениям на юге Украины российские оккупанты бегут из села Томарино Бериславского района, сообщает Новое время.

Об этом рассказал в местной группе в Facebook депутат Херсонского областного совета Игорь Иосипенко, опубликовав соответствующее фото.

На нем видно несколько военнослужащих ВС РФ, которые покидают населенный пункт, таща за собой огромные сумки с вещами.

"Вторая армия мира с вещами пешком убегает из Томарино!" , — прокомментировал Иосипенко обнародованное фото.

Фото: Новини Бериславського району/Facebook

Согласно имеющимся данным, в понедельник, 29 августа, украинские военные пошли в контрнаступление в Херсонской области и уже прорвали одну из линий обороны ВС РФ.

Кроме того, прошлой ночью ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

На фоне этого коллаборанты в Новой Каховче объявили "эвакуацию с рабочих мест".