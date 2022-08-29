Подоляк призвал не делать поспешных заявлений о контрнаступлении ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал блоггеров и политиков не делать поспешных громких заявлений о контрнаступлении украинских защитников на южном направлении, а ждать официальных сообщений властей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Михаил Подоляк в Telegram.

"Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю исходить из осторожного комментария относительно любых наших военных действий…

Поэтому, пользуясь случаем, еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины.

Еще раз главное – ДО официальных заявлений не нужно делать суперсенсационных заявлений".

Подоляк также попросил журналистов "сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме".

По его словам, несмотря на желание продемонстрировать свою "осведомленность", причастность к "инсайду" и "хайпануть" на ситуации, война - это не "контент".

Советник Андрея Ермака попросил "фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам".

"Безусловно, никаких сомнений, что наши отработают правильно, нет" , – добавил при этом Подоляк.

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