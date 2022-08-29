Подоляк призвал не делать поспешных заявлений о контрнаступлении ВСУ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал блоггеров и политиков не делать поспешных громких заявлений о контрнаступлении украинских защитников на южном направлении, а ждать официальных сообщений властей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Михаил Подоляк в Telegram.
"Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю исходить из осторожного комментария относительно любых наших военных действий…
Поэтому, пользуясь случаем, еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины.
Еще раз главное – ДО официальных заявлений не нужно делать суперсенсационных заявлений".
Подоляк также попросил журналистов "сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме".
По его словам, несмотря на желание продемонстрировать свою "осведомленность", причастность к "инсайду" и "хайпануть" на ситуации, война - это не "контент".
Советник Андрея Ермака попросил "фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам".
"Безусловно, никаких сомнений, что наши отработают правильно, нет", – добавил при этом Подоляк.
Предыстория:
- 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
- Пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о ряде уничтоженных объектов захватчиков из РФ на территории Херсонщины: база на машинозаводе в Бериславе, переправа во Львово и боеприпасы в Гавриловке Бериславского района, т. п..
- В Новой Каховке оккупанты объявили "эвакуацию с рабочих мест".
- Украинские власти также призвали жителей эвакуироваться с оккупированных территорий.