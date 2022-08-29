Кулеба призвал предоставить Украине все необходимое вооружение

Украинской армии необходимо предоставить все необходимое вооружение для победы над Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Евой-Магдаленой Андерссон.

Так, Кулебу спросили, ожидал ли он увеличения объемов финансовой поддержки, в частности, от официального Стокгольма.

"Я всегда ожидаю больше. Не поймите меня превратно: это не мой каприз или жадность, так сказать. Моя страна воюет, мы страдаем от большого и, в какой-то степени, неподъемного дефицита бюджета, так как Россия уничтожила часть нашей экономики" , – ответил глава украинского МИД.

Кулеба объяснил, что украинцы сражаются с врагом, который превосходит их количественно. При этом украинская армия добивается существенных успехов, пусть и огромной ценой.

"Потому мы благодарны за любую помощь… даже одно евро, одна пуля, один снаряд имеют значение. Но пока длится эта война, мы всегда будем ожидать большего" , – отметил министр.

По словам Кулебы, Киев ждет от партнеров не просто помощь, а "конкретно то, о чем мы просим", поскольку "на войне нужно закрывать очень адресные запросы".

"Когда тебе нужно оружие, а ты получаешь бронежилеты, – это помощь, но без оружия она не имеет смысла" , – обратил внимание Дмитрий Кулеба.

В то же время, у шведского премьер-министра спросили, почему официальный Стокгольм до сих пор не предоставил Украине артиллерию, однако глава шведского правительства ушла от прямого ответа.

При этом Андерссон заверила, что ее страна "будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не может позволить РФ выиграть эту войну".

Она также намекнула, что следующий пакет военной помощи "будет соответствовать нуждам Украины".

Напомним, новое заседание координационного комитета по военной помощи Украине в так называемом формате "Рамштайн" состоится 8 сентября.