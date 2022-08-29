СтратКом ВСУ показал, как уничтожают оккупантов на юге Украины

Удары украинских войск уничтожили часть бойцов российской оккупационной армии на южном направлении, сообщает Деловая столица.

Видео уничтожения оккупантов на своем Telegram-канале опубликовало Стратегическое командование Вооруженных сил Украины.

"На южном направлении, воины ВСУ превратили стадо кацапов в фарш. Мамины 200-е герои" , — написали в Командовании.

Напомним, в понедельник, 29 августа стало известно, что 109-й стрелковый полк боевиков "ДНР", державший первую линию обороны в Херсонской области, покинул свои позиции.