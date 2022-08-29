В МИД раскрыли детали визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник прибудет в Киев и в ближайшие дни приступит к работе на Запорожской АЭС, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию ​​по приглашению правительства Украины. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Делегация международных экспертов отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев.

Это означает, что в Энергодар миссия попадет с территории, контролируемой правительством Украины.

Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни и сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию ​​экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента" , - отметил Олег Николенко.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.

В МИД рассчитывают, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвинила в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" о том, что причина в пожарах.