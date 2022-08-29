Генштаб: атаки оккупантов на пяти направлениях захлебнулись

Российские захватчики пытаются наступать и улучшить тактическое положение на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском Новопавловском направлениях, но ВСУ дают отпор и не позволяют продвигаться врагу, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории у Янжуловки Черниговской области и Старикового и Свободной Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении, из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чеполь, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.

На Славянском направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Довгенького, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из существующих артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.

На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк Бахмут и Кодема. У двух последних также зафиксированы удары российской авиации. Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.

На Авдеевском направлении потерпели огневое поражение районы Авдеевки, Опросного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.

На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко. Задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березово, Белогорье, Степное и Каменское. Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник обстреливал из имеющихся артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высун. и Княжеское. Удары авиации подверглись районам Андреевки и Калиновки.

Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался.

Враг продолжает интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника выполняет задачи поддержки благоприятного оперативного режима и блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.