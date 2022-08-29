Песков: Россия не собирается проводить демилитаризацию зоны вокруг ЗАЭС

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает вопрос о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщает Новое время.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, Россия считает миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимой, ее возможные модальности будут обсуждаться на месте.

"Миссия заедет на территорию ЗАЭС с подконтрольной Украине территории. О создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС речь не идет" , — сказал Песков.

Спикер Путина заявил, что мир должен оказывать давление на Киев, чтобы «Украина прекратила обстреливать ЗАЭС, подвергая всю Европу опасности».

Комментируя вероятность переключения подачи электроэнергии из Запорожской АЭС с Украины в Россию, Песков отметил, что этот вопрос технологичен, его нужно задавать специалистам.

29 августа спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Украины сформировало миссию для посещения временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

По словам Николенко, миссия МАГАТЭ сосредоточится на трех задачах: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится четыре дня.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.