ОГА: в Полтавской области с 1 сентября усилят комендантсткий час

В Полтавской области по решению регионального Совета обороны с 1 сентября увеличена продолжительность комендантского часа, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Полтавской областной государственной администрации.

"В Полтавской области меняется продолжительность комендантского часа. С 1 сентября по всей области он будет начинаться с 22:00 и продлиться до 05:00" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос продолжительности комендантского часа был рассмотрен по инициативе правоохранительных органов, которые обратили внимание на увеличение количества правонарушений в вечернее время.