Ким: оккупанты выпустили 12 ракет по Николаеву: есть погибшие и раненые

Сегодня, 29 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Николаева, в результате чего погибли двое мирных жителей и еще 24 получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Твари-оккупанты обстреливают и жилые дома… Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем)… 24 раненых и 2 погибших" , — написал он.

Как сообщалось, украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном.