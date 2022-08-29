СМИ: у берегов Швеции загорелся автомобильный паром с людьми

Недалеко от шведского острова Гоцка-Санден в понедельник произошел пожар на автомобильном пароме, который перевозил более 300 человек – огонь был ликвидирован, никто не пострадал, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание SVT.

О пожаре экстренные службы узнали примерно в 12:40 по местному времени. Паром Stena Scandica, двигавшийся в сторону портового города Нинесгамн, загорелся у незаселенного шведского острова Гоцка-Санден.

Представитель Шведской морской администрации Йонас Франзен заявил, что источником пожара предположительно стал морозильный контейнер на палубе.

Огонь начали самостоятельно тушить члены экипажа парома, теперь им помогают спасатели. По словам спикера морской администрации Лизы Мернинг, ситуация находится под контролем.

Часть людей при пожаре эвакуировалась, но полной эвакуации пассажиров не объявляли.

Через некоторое время после пожара на пароме исчезла электроэнергия, из-за чего вышел из строя двигатель. Ожидается, что вечером на место происшествия прибудет буксир, который оттащит паром в безопасное место.