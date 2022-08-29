Из украинских портов вышли еще три судна с 40 тысячами тонн зерна

Из морских портов Одесса и Черноморск в понедельник вышли три судна, на которых отправлено 40 тысяч тонн пшеницы и кукурузы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Суда двинулись в порты Египта, Румынии и Турции.

Также в понедельник ожидается прибытие в порты Большой Одессы еще трех балкеров под загрузку пшеницы, подсолнечника и кукурузы.

Отмечается, что за выходные порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 290 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и масла, направляющихся в порты Ливии, Испании, Италии, Израиля, Германии, Египта и Турции.

В то же время 9 судов из 271 тыс. тонн пшеницы, масла, ячменя, рапса и кукурузы были отправлены в порты Испании, Нидерландов, Египта, Турции, Франции и Китая.

В рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, за 29 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 56 судов, которые вывезли более 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.

Напоминаем:

В рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов вышли 44 судна, которые вывезли более 1 млн тонн агропродукции в 15 стран мира.

ООН ожидает большого роста количества судов, экспортирующих украинское зерно по коридору в Черном море, а также считает цель в 2-5 миллионов тонн экспорта достижимой.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Согласно ей, все корабли, занимающиеся экспортом украинского зерна, защищены буферной зоной в размере 10 морских миль (около 18,5 километра).