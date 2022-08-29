Депутат облсовета: в небе Херсона наблюдают авиацию ВСУ

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что, по его данным, украинскую авиацию наблюдают жители временно оккупированного Херсона, сообщает Новое время.

"Мне знакомые из Херсона пишут в личных сообщениях, что нашу авиацию видят в Херсоне, а это означает, что система противовоздушной обороны врага уничтожена очень мощными артиллерийскими ударами, которые сегодня слышны по всей оккупированной Херсонской области" , — сказал он в комментарии 24 каналу.

Он напомнил, что во всей временно Херсонской области происходят взрывы. Также Хлань добавил, что в самом Херсоне были уничтожены склады и базы оккупантов и российские военные части.

Ранее спикер ОК Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге страны.

Днем стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.