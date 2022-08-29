Труханов опроверг заявления СМИ о его призыве к переговорам с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг заявление СМИ о его «призыве к переговорам» со страной-агрессором РФ, сообщает Новое время.

"Цитирую российские новостные агентства: „Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией“. Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова" , — написал он в Facebook.

Труханов убежден, что оккупанты должны быть изгнаны со всей территории Украины, а все переговоры должны произойти после освобождения временно оккупированных регионов, включая Крым.

Он добавил, что, по его мнению, СМИ распространили эту информацию, потому что страна-агрессор хочет склонить Украину к переговорам.

Речь идет об интервью Труханова итальянскому ресурсу Corriere della Sera. В нем он заявлял, что «надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации» с РФ.