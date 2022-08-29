CNN: украинские войска освободили четыре села на южном направлении

Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в ВСУ.

Источник сообщил, что села называются Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

Источник рассказал, что операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

«Основное направление атаки было на Правдином. Мы били их пехоту из "ДНР" и "ЛНР", и они бежали. Российский десант бежал за ними», – рассказал он.

По его словам, многие оккупанты были убиты и взяты в плен, много российской военной техники были уничтожено.

«Увидим, как дальше пойдет. Наша цель – Херсон», - сказал источник.

29 августа стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, а с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге страны.