СМИ: в Багдаде в ходе протестов убиты более 10 человек, сотни ранены
В столице Ирака Багдаде в ходе массовых протестов в связи с уходом из политики влиятельного шиитского имама были убиты более 10 человек. При этом сотни получили ранения, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные иракских медиков, которые приводит Al Arabia.
Отмечается, что 12 участников протеста были застрелены и еще 270 - получили ранения в ходе столкновений с местными группировками, которые поддерживает Иран.
По информации издания, столкновения произошли за пределами охраняемой Зеленой зоны, где начались массовые протесты.
Стоит заметить, что протесты в Багдаде вспыхнули после того, как самый влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики.
Напомним, в Багдаде на фоне протестов был введен комендантский час, который начался в 15:30 29 августа.