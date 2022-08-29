Белый дом отреагировал на информацию о наступлении ВСУ на юге Украины

Представитель Белого дома Джон Кирби в понедельник, 29 августа, прокомментировал информацию о начале наступления защитников Украины на юге, сообщает Новое время.

Как пишет CNN со ссылкой на слова Кирби, Белый дом видел сообщения об украинском контрнаступлении, но не хочет комментировать конкретные военные операции. Кирби отметил, что Силы обороны Украины «уже повлияли на военный потенциал России».

"…Россиянам пришлось оттягивать силы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут усилить атаки на юге. Поэтому они были вынуждены уменьшить состав определенных подразделений… в определенных районах на Донбассе, чтобы отреагировать на то, что они считали надвигающейся угрозой контрнаступления" , — прокомментировал представитель Белого дома.

Кирби также рассказал, что российские оккупанты продолжают испытывать нехватку человеческого ресурса, и их проблемы «не облегчаются тем, как им приходится реагировать на сообщения о потенциальном контрнаступлении ВСУ».

29 августа ВСУ уничтожили базу оккупантов в Херсоне и ударили по Бериславскому машиностроительному заводу, на котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

Позже стало известно, что в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций. В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.