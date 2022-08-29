В ОК "Юг" заявили, что начали свое дело и будут доводить его до конца

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк призывает граждан сохранять спокойствие и не распространять публично информацию о действиях ВСУ на юге Украины, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона она подчеркнула, что военная операция ВСУ требует тишины.

"Обсуждать события на фронте считается немного моветоном в тот момент, когда идет военная операция. Она требует тишины, и военные приветствуют именно такое наше отношение. Ведь именно в тишине лучше слышать, как дышит враг, как он нервничает" , — отметила она.

Гуменюк также отметила, что «неоконченной работой никто не хвастается» и пообещала отчитаться об успехах ВСУ, как только это станет возможным.

"Мы начали свое дело и будем доводить его до конца. Как только результаты будут достойными и будут гарантировать безопасность тех, кто за ними стоит. Мы обязательно отчитаемся" , — подчеркнула Гуменюк.

В то же время, по ее словам, украинские военные понимают, что обществу «очень хочется позитивных новостей, поэтому эти новости не смогли удержать».

"Но призываем больше их не разглашать, подождать. Ведь после такой огласки в Николаев прилетело очень много ракет" , — подытожила она.

29 августа издание CNN со ссылкой на источник в ВСУ сообщило, что украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона.

29 августа также стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, а с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге страны.