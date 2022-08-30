Politico: В Белом доме хотят помочь Тайваню оружием на миллиард долларов

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Об этом, со ссылкой на Politico, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Согласно данным, предоставленным источниками издания, сейчас разработка пакета помощи находится на ранней стадии. Однако уже известно, что в него входит:

60 ракет AGM - 84L Harpoon Block II - за 355 млн долларов;

100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн долларов;

655, 4 млн долларов на контракт на разведывательный радар.

Журналисты пишут, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.