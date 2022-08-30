В Багдаде протестующие ворвались в президентский дворец

Сторонники влиятельного в Ираке шиитского имама Муктада ас-Садра силой ворвались в президентский дворец. Они выступают против отставки политика, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

"Иракские силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, которые прорвались во дворец, на фоне периодических звуков выстрелов от неустановленных людей внутри периметра охраны" , - пишут журналисты китайского информационного агентства Xinhua.

В результате столкновений между правоохранителями и митингующими погибли по меньшей мере 12 человек, сотни получили ранения.

"Силовикам удалось оттеснить протестующих из президентского дворца и офиса премьер-министра еще до захода солнца, но их многонедельный протест продолжается у здания парламента внутри Зеленой зоны" , - добавляет Xinhua.

Напомним, протесты вспыхнули после того, как самый влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики.