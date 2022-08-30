ISW: Кремль пытается удержать фасад своих военных успехов

Американский Институт исследования войны (ISW) утверждает, что РФ пытается сохранить видимость больших военных успехов в Украине, сообщает Украинская правда.

Минобороны России вечером 29 августа заявило, что украинское контрнаступление было ограниченным и неудачным усилием продвинуться по трем неуказанным направлениям в Херсонской области, задав тон следующим обсуждениям контрнаступления в российском медипространстве.

ISW пишет, что российские блогеры в большинстве своем утверждали, что сообщения об украинском контрнаступлении были преувеличены, фальшивые или, скорее всего, не увенчались успехом, утверждая, что украинские силы до сих пор не имели возможности прорвать российские оборонные рубежи в прошлых контратаках и по-прежнему не могут сделать этого.

Как отмечает Институт, "эти пренебрежительные заявления указывают, что Кремль стремится поддерживать фасад больших военных успехов России в Украине".