Купить валюту в Украине можно значительно дешевле, но есть условия

Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. После этого доллары или евро можно будет снять в кассах банков, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Дешевая валюта

Курс доллара, по которому банки продают валюту на депозит, существенно ниже рыночного на наличном рынке. Если в обменниках по состоянию на конец августа, доллар можно купить примерно за 40,50 гривен, то для депозита валюту можно купить почти на 10% дешевле.

Разница в курсах объясняется тем, что банки продают населению доллары по межбанковскому курсу, который поддерживается за счет интервенций НБУ. Это официальный курс 36,6 гривен за доллар плюс определенный процент. Обычно, это более 1%. Впрочем, банки могут взимать еще и дополнительные комиссии.

НБУ недавно уточнил, что банки во время продажи безналичной иностранной валюты гражданам с последующим ее размещением на депозит "могут устанавливать курс этой операции самостоятельно". Таким образом, банки устанавливают этот курс ежедневно.

Условия в банках

По условиям НБУ, максимальная сумма депозита в одном банке не может превышать 50 тысяч гривен в эквиваленте.

Ставки, по которым банки размещают валюту на депозит, минимальные и начинаются от 0,1% годовых. Однако такие ставки действовали для валютных депозитов и до начала войны. Для евро ставки ниже, чем для доллара. Покупка валюты доступна как в кассах банков, так и в мобильных приложениях.

Издание обратилось за комментариями об условиях покупки валюты на депозит в крупнейших по объему депозитов украинских банков. На момент публикации редакция получила ответы не от всех банков. В то же время, лидер по объему депозитов населения государственный ПриватБанк сейчас не предоставляет такой услуги.

Банк

курс доллара

ставка, % годовых в долларах

минимальная сумма вклада

сроки депозитов, месяцев

дополнительные условия и комиссии

А-Банк

37,746

0,1

30 долларов

3-12

Дополнительные комиссии отсутствуют

Пивденный

37,40

0,5

100 долларов

3

Пополнение вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены. Выплата процентов происходит ежемесячно

monobank (Универсал банк)

37,50

0,1

100 долларов

3-12

Нет дополнительных комиссий

Укргазбанк

36,9343

0,5-1,2



100 долларов

3-24

За покупку валюты взимается комиссия 0,5% от суммы минимум 100 грн

Укрэксимбанк

37,30

1,5-2,7

1000 долларов

3-120

Комиссия за покупку валюты 0,5% от суммы, но не менее 500 гривен

Таскомбанк

36,9343

1,0-2,3

100 долларов

3-24

При размещении вклада сроком 12 месяцев комиссия за приобретение валюты составляет 0,5%, но не менее 100 грн



Кроме того, в "Креди Агриколь Банк" сообщили, что сейчас банк находится на этапе реализации данной услуги. Банк будет предлагать стандартные условия размещения валютного вклада: валюта вклада - доллар США, срок размещения - от 6 месяцев, минимальная сумма - 1000 долларов, ставка - 0,01%.

Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.

По данным НБУ, ряд банков уже предлагают такую услугу своим клиентам, но большинство банков пока работают над введением.