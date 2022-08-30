Разведка Британии оценила перспективы наступления ВСУ возле Херсона

Британская разведка в своем ежедневном обзоре оценила перспективы украинского контрнаступления на юге, учитывая сплоченность сил, которые там сосредоточила Россия, сообщает Украинская правда.

Так, британская разведка отмечает, что с утра 29 августа 2022 несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский обстрел на участках фронта на юге Украины, а украинские дальнобойные высокоточные удары продолжили препятствовать пополнению российских войск.

"Пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений" , – говорится в обзоре.

Однако в разведке отмечают, что с начала августа Россия прилагает значительные усилия по усилению своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона.

"49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ПВО) скорее всего была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (СВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы и полагаются на хрупкие линии поставок через паромные и понтонные мосты через Днепр. Эта интеграция подразделений ПВО и СВО свидетельствует о значительной реорганизации российских сил в Украине" , – говорится в обзоре.

По мнению британской разведки, существует реалистичная возможность того, что российская армия шагнула к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, способствовавших ее плохой работе в начале вторжения.

"Если Украине удастся приступить к длительным наступательным операциям, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге" , – считают в британской разведке.

Как сообщалось ранее, Белый дом также видел сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.