Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине с 24 февраля по 30 августа.
Общие боевые потери противника составили:
- личного состава - около 47 550 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1954 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 1079 (+19) ед,
- РСЗО - 282 (+3) ед,
- средств ПВО - 151 (+2) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 204 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),
- крылатых ракет – 196 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29) ед,
- специальной техники – 103 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.