Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине с 24 февраля по 30 августа.

Общие боевые потери противника составили:

личного состава - около 47 550 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 1954 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1079 (+19) ед,

РСЗО - 282 (+3) ед,

средств ПВО - 151 (+2) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 204 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),

крылатых ракет – 196 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29) ед,

специальной техники – 103 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.