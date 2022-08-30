Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине с 24 февраля по 30 августа.

Общие боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 47 550 (+450) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1954 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 1079 (+19) ед,
  • РСЗО - 282 (+3) ед,
  • средств ПВО - 151 (+2) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 204 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),
  • крылатых ракет – 196 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29) ед,
  • специальной техники – 103 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

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