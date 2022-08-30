NYT: ВСУ добиваются успехов, применяя вооружения "неожиданным образом"

В Министерстве обороны США считают, что успехи украинской армии в войне с РФ обусловлены ее неординарным подходом к боевым действиям. Об этом, со ссылкой The NewYork Times, сообщает Новое время.

По словам представителей Пентагона и военных экспертов, украинские войска умело используют как советские образцы вооружения, так и более современные, предоставленные им в качестве помощи странами Запада.

При этом, как отмечают эксперты, ВСУ зачастую применяют их «неожиданным образом», что позволяет им «добиваться серьезных успехов на поле боя».

В качестве примера они привели успешные операции по уничтожению флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера Москва и удар по авиабазе Саки во временно оккупированном Крыму.

"При атаке на Москву украинцы разработали собственную противокорабельную ракету под названием Нептун, основанную на конструкции старой советской противокорабельной ракеты, но с существенно улучшенной дальностью действия и электроникой" , — говорится в материале.

Американские эксперты также отметили изобретательность украинской армии, которая «резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян».

В частности, они обратили внимание на использования для ударов по противнику обычных квадрокоптеров с самодельными модификациями для сброса фугасных боеприпасов.

Кроме того, в Пентагоне были поражены, что украинские специалисты сумели установить поставленные США противорадиолокационные ракеты HARM, предназначенные для поиска и уничтожения радаров ПВО, на советские истребители МиГ-29, чего никто никогда раньше не делал.