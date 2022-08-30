ОГП: в колонии в Оленовке мог взорваться заряд от огнемета

Теракт в колонии в Оленовке Донецкой области мог произойти из-за взрыва термобарического боеприпаса. Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора Украины на запрос, сообщает Deutsche Welle.

"Источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас. А именно - капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РЫСЬ" , - сообщили в пресс-службе.

Такой вывод следствие сделало по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов по применению частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и применения инженерных частей и подразделений.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, в рамках уголовного производства продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия, следов и обстоятельств его использования, а также взрывотехнической и пожарно-технической экспертиз.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) осуществляют следователи главного следственного управления Службы безопасности Украины под наблюдением прокуроров ОГПУ.